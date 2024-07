Auto prende fuoco in tangenziale: caos traffico, oltre 5 km di coda

Traffico in tilt nella mattinata di oggi (giovedì 11 luglio) sulla Strada provinciale 510, la tangenziale che da Brescia porta al Lago d'Iseo, a causa di un'auto in fiamme di fronte all'azienda Tecnofondi di Rodengo, sulla carreggiata in direzione della città.

Non si registrano feriti. Il conducente si è accorto del fumo ed è riuscito ad accostare a fianco del guardrail, lasciando l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la vettura.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco: per la macchina, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, ne è rimasta solamente una carcassa carbonizzata.



Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la strada è stata chiusa per permettere ai pompieri di operare in sicurezza, si sono formati oltre 5 chilometri di coda.