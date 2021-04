Tragico schianto auto-camion sulla Statale: un morto e due feriti

Drammatico incidente stradale venerdì mattina a Rezzato, sulla Statale 45bis nei pressi del Bricoman.

Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e un tir si sono scontrati poco dopo le 7. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo a un uomo di 50 anni, morto sul colpo. Si registrano anche due feriti: un 25enne e un 54enne.

Sul posto per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e un'auto medica, insieme ai vigili del fuoco di Brescia e alla Polizia Stradale.



A seguito dello scontro, entrambi i veicoli sono finiti fuori strada; il camion si è ribaltato su una fiancata. In tutta la zona il traffico è nel caos, con code e rallentamenti per chilometri in entrambi i sensi di marcia.