Auto sbanda e si schianta sulla Statale: coda di oltre un chilometro

Code e rallentamenti per oltre un chilometro sulla Strada statale 42, a seguito di un incidente stradale avvenuto stamattina – poco prima delle 10 – in territorio di Darfo.

Stando dalle prime informazioni rese note, pare che un veicolo si sia schiantato a lato della carreggiata, senza coinvolgere altri mezzi, a pochi metri dal ponte che scavalca via Mazzini, nella frazione di Montecchio.

Dopo la chiamata al 112, la centrale operativa ha inviato in codice giallo un'ambulanza di Camunia Soccorso. Sono rimasti feriti un uomo e una donna di 69 anni, ma – per fortuna – le loro condizioni non preoccupano: si tratta solo di lievi lesioni.

Per raccogliere i rilievi del sinistro e per la gestione del traffico, sempre problematico sulla Ss42, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Brescia. Come scritto in apertura, all'altezza di Montecchio si è formata una coda di oltre un chilometro: la situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora; il traffico è ora nuovamente scorrevole.