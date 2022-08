Schianto tra due camion, un ferito in gravi condizioni: coda di 10 chilometri

E' altamente sconsigliato entrare in autostrada, per chi da Brescia o dal lago di Garda fosse intenzionato a viaggiare in direzione Venezia. Un bruttissimo incidente tra i caselli di Verona Est e Soave/San Bonifacio, avvenuto verso le 10.30 di stamattina, sta infatti bloccando l'A4: si conta una coda di 10 km in aumento fino allo svincolo per l'A22.

Stando a quanto trapelato finora, pare che si siano tamponati due mezzi pesanti all'altezza del territorio di San Martino Buon Albergo: sul posto si sono diretti due mezzi del vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi pesanti e liberato dalle lamiere un camionista, soccorso dal personale del 118 intervenuto con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso: è già stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia stradale, per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.



Fonte: Veronasera.it