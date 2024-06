Frana dopo il nubifragio, chiuso tratto di Statale: code per 10 chilometri

A causa dello smottamento verificatosi domenica sera sulla Gardesana a Salò, sono attualmente in corso i rilievi da parte dei tecnici Anas.



Al momento, la Statale 45bis rimane chiusa nel tratto fra via Renzano e via del Seminario. Via Renzano è raggiungibile da via Belvedere, via del Seminario passando da Barbarano. Per le frazioni San Bartolomeo e Serniga, invece, continuano senza sosta i lavori per liberare la strada.



Le deviazioni lungo la SS45bis hanno mandato letteralmente in tilt il traffico: per chi arriva da nord, si segnalano code e rallentamenti ancora prima di Toscolano Maderno.

"Un ringraziamento a tutti i cittadini, alla Polizia Locale, ai tecnici e dipendenti comunali, ai Vigili del fuoco e ai Volontari del Garda – scrive il Comune di Salò in una nota –, che nella giornata di ieri hanno dato il loro contributo a presidiare e limitare i disagi delle tante situazioni di dissesto sul territorio venutesi a creare a seguito delle eccezionali precipitazioni".