Maxi incidente tra 4 camion, traffico nel caos: coda di 9 chilometri

È altamente sconsigliato entrare in autostrada per chi dal Lago di Garda fosse intenzionato a viaggiare in direzione di Milano. Un bruttissimo incidente tra i caselli di Desenzano e Brescia Est, avvenuto verso le 8.30 di martedì mattina, sta infatti bloccando la A4: si registra una coda di 9 chilometri, destinata ad aumentare.

Stando a quanto finora trapelato, quattro mezzi pesanti si sarebbero tamponati all'altezza di Calcinato: parte della merce trasportata si sarebbe riversata sulla carreggiata. La seconda corsia è stata chiusa e non si esclude che il traffico venga interrotto anche sulla terza.

Sul posto sono state inviate tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco. I camionisti coinvolti se la sarebbero cavata con traumi, per fortuna non di grave entità: sono stati soccorsi in codice giallo. Sono presenti anche gli agenti della polizia stradale di Verona Sud, per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.