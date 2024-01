Maxi incidente, coinvolti 5 veicoli: 2 feriti e code chilometriche

Traffico nel caos, stamattina, nel tratto di autostrada A4 compreso tra i caselli di Sirmione e di Peschiera del Garda, direzione Venezia.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'azienda vinicola Zenato, poco prima delle 11, e ha coinvolto in tutto 5 veicoli. Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze: ad avere la peggio sono stati un 16enne e una donna di 32 anni, portati all'ospedale di Desenzano in condizioni non preoccupanti.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con code di diversi chilometri formatesi in attesa che fossero portati a termine i soccorsi e rimossi i mezzi incidentati. La situazione è tornata alla normalità dopo circa due ore.