Autostrada A4, incidente tra Desenzano e Brescia Est: coda di 10 chilometri

Mattinata di passione sull'autostrada A4, tra i caselli di Brescia Est e Desenzano del Garda, a causa di un incidente che ha visto coinvolto anche un mezzo pesante.

Lo schianto è avvenuto in direzione Verona all'altezza di Campagna di Lonato, verso le 7.30 di oggi, mercoledì 3 agosto: lanciato l'allarme, la centrale operativa del 112 ha subito inviato sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e l'ambulanza del Cosp di Mazzano. Si segnala un solo ferito (un uomo di 39 anni), che ha riportato lesioni di media gravità; è stato condotto al vicino ospedale di Desenzano per il ricovero in codice giallo.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, per la cui gestione è intervenuta una pattuglia della Stradale: visto l'orario di punta dei pendolari – a cui si aggiungono gli spostamenti per le vacanze agostane – in pochi minuti si è formata una coda di oltre 10 km. Si segnalano code e rallentamenti anche in tangenziale Sud, nel tratto tra la città e il lago, per i veicoli in uscita dall'autostrada.