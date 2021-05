Camion avvolto dalle fiamme: traffico completamente paralizzato, 13 km di coda

Non erano ancora scattate le 14 di mercoledì, quando i vigili del fuoco di Bardolino sono stati chiamati per un intervento lungo l'autostrada A4, al Km 262 est, per l'incendio di autoarticolato. Si trattava di un camion che trasportava rotoli di rame, fermo in una piazzola di sosta con la motrice completamente avvolta dalle fiamme, poco dopo il casello di Peschiera del Garda, in direzione di Venezia.

In aiuto ai pompieri di Bardolino, sono arrivate due autobotti dalla sede centrale di Verona: l'opera di spegnimento e messa in sicurezza è terminata intorno alle 15.50, permettendo di salvare parte del carico che si trovava stivato nel rimorchio del mezzo.

Per consentire le operazioni, nella prima fase l'autostrada è rimasta completamente chiusa e solo alle 14.40 sono state riaperte due corsie per permettere al traffico, che aveva raggiunto i 13 chilometri di coda, di defluire.



Fonte Veronasera.it