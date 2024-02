Mattinata infernale per chi deve percorrere l’autostrada A21: a causa di una raffica di incidenti dovuti, a quanto sembra, dalla fitta nebbia che avvolge il tratto compreso tra Manerbio e Pontevico. L’arteria stradale è stata chiusa in direzione della nostra città tra lo svincolo di Cremona e quello di Brescia Sud.

Tutto è accaduto poco prima delle 9 di oggi (lunedì 5 febbraio): stando alle primissime informazioni trapelate, si sarebbero verificati numerosi tamponamenti a catena - sia in direzione Cremona sia della nostra città - che hanno coinvolto auto e mezzi pesanti. Non solo: i vigili del fuoco, che stanno operando da ore sul posto, segnalano anche tre veicoli in fiamme. Sarebbero trenta le persone ferite e la centrale operativa del 112 ha inviato 5 ambulanze e tre automediche in codice rosso: le loro condizioni sono al vaglio deglii operatoti e dei volontari del 118.

Le pattuglie della polizia stradale di Montichiari e di Cremona si stanno occupando dei rilievi e della non facile gestione della viabilità. Come detto, l'autostrada è stata chiusa nel tratto compreso tra Cremona e Brescia e sono tantissimi i camionisti e gli automobilisti bloccati, da ore, in colonna.