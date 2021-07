Veicolo si ribalta, donna in ospedale: traffico nel caos e coda di 4 chilometri

Traffico paralizzato in A4 per un brutto incidente avvenuto alle 12.20 di oggi, giovedì 29 luglio, nel tratto tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano.

Dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che nell’incidente sia rimasto coinvolto un solo veicolo, che ha poi finito per ribaltarsi: ad avere la peggio una donna di 70 anni, portata in codice giallo all'ospedale Civile.

Sul posto sono state inviate due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Brescia; presente anche la Polizia stradale di Seriate. Si sono formati quattro chilometri di coda e, per tornare alla normalità, è stato necessario attendere oltre un'ora.