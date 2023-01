Schianto tra auto, una 'vola' contro il guardrail: un ferito grave e 5 km di coda

Un ferito in gravi condizioni alla Poliambulanza e una coda lunga 5 chilometri: è questo il bilancio dell'incidente avvenuto ieri, lunedì 2 gennaio, lungo l'autostrada A21nel tratto tra Pontevico e Cremona, in direzione Brescia.

L'incidente è avvenuto verso le 13, all'altezza di Corte de' Frati. Due auto si sono scontrate con violenza e una delle due ha finito per schiantarsi contro il guardrail a lato della carreggiata.

Per soccorrere i feriti è stato necessario far intervenire i Vigili del fuoco di Brescia. Quattro in tutto le persone coinvolte, una delle quali è stata portata in ambulanza nel nosocomio cittadino. Da quanto si apprende finora, è stata ricoverata in codice rosso ma non sembra essere in pericolo di vita.

Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dalla Polstrada di Cremona. Il traffico è tornato alla normalità dopo circa 3 ore.