Schianto tra auto sulla Provinciale: ferito un ragazzo e traffico nel caos

Prima il violento tamponamento, poi una delle due auto coinvolte che invade l’opposta corsia e si ferma a ridosso del marciapiede. È la dinamica dell’incidente avvenuto, verso le 17.15 di mercoledì, a Coccaglio lungo la provinciale 11, che in un quel tratto prende il nome di via Vittorio Emanuele II.

Ad avere la peggio sarebbe stato il 21enne alla guida di una Fiat 500: dopo aver urtato con la parte anteriore destra una Skoda che viaggiava in direzione del centro del paese, all'altezza del civico 23, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, finendo la corsa contro il marciapiede opposto. Per fortuna in quegli istanti nessun veicolo procedeva in direzione di Brescia.

Il forte boato ha attirato in strada i residenti e allertato i passanti, che hanno prestato le prime cure al 21enne e alla 46enne che guidava la Skoda e fermato il traffico. La circolazione sulla strada che attraversa il paese è stata interrotta per circa un’ora - il tempo necessario a rimuovere i veicoli incidentati - creando rallentamenti e qualche disagio.

Per i soccorsi, sul posto è sopraggiunta un’ambulanza di Rovato Soccorso: i volontari hanno prestato le prime cure al 21enne, che lamentava forti dolori, per poi trasportarlo all’ospedale Mellino Mellini di Chiari. Per lui qualche trauma - pare - non di grave entità. Per la giovane donna che guidava la Mazda non si è invece reso necessario il trasporto in ospedale.