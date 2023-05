Travolto da un'auto mentre attraversa, sbalzato sul cofano e poi a terra

Attimi di paura nella prima mattinata di oggi, lunedì 15 maggio, per un uomo di 61 anni che è stato investito da un'auto nel centro di Coccaglio. Stando alle prime informazioni trapelate, il 61enne, di casa in paese, stava attraversando via Adelchi Negri in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato travolto da un'utilitaria. La dinamica e le responsabilità dell'incidente sono al vaglio della polizia locale del Monte Orfano: gli agenti sono sul posto per i rilievi.

Sbalzato sul cofano e poi sull'asfalto, dopo l'impatto, per il 61enne si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 9: in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza di Rovato Soccorso e un'automedica a sirene spiegate. L'allarme è poi per fortuna rientrato: l'uomo avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Dopo le prime cure è stato trasferito in ospedale e poi ricoverato in codice giallo.