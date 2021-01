Ubriaco fradicio già nel pomeriggio, provoca un incidente: era 4 volte oltre i limiti

Era ubriaco quattro volte oltre il limite di legge – con un tasso alcolemico di 2,1 grammi per litro di sangue – il 50enne di Corte Franca che un paio di giorni fa ha centrato in pieno un'altra auto, in territorio di Coccaglio: è stato beccato dalla Polizia Locale e denunciato per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente. Come da prassi, in casi come questo, anche la sua vettura è stata posta sotto sequestro.

La cronaca dell'incidente

Tutto è successo lungo Via Castrezzato, in direzione di Chiari: il 50enne, alla guida di una Bmw, probabilmente distratto dai fumi dell'alcol – nonostante fosse soltanto pomeriggio – non si è accorto della frenata della vettura che aveva davanti a sé, una Jeep. A fronte di ciò, l'ha tamponata in pieno: fortunatamente senza gravi conseguenze, se non i danni alle auto.

Niente ambulanza, ma inevitabile l'intervento della Polizia Locale del Montorfano per i rilievi: gli accertamenti hanno confermato lo stato di ebbrezza del conducente, che come detto sottoposto ad alcol test è risultato ben quattro volte oltre i limiti. Non solo denuncia, ritiro della patente e sequestro del mezzo: per lui anche una sanzione salatissima.