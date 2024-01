Auto si schianta contro un muro: il ragazzo al volante era ubriaco fradicio

Aveva bevuto parecchi drink, di sicuro troppi per mettersi al volante: ha perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro un muro. Fortunatamente, il 24enne alla guida non è rimasto ferito e la ragazza che viaggiava al suo fianco se l’è cavata con lesioni lievi, medicate al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri (venerdì 26 gennaio) lungo via Matteotti a Coccaglio.

Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, scattata verso le 21.20, sul posto sono intervenuti i volontari di Bornato soccorso e gli agenti della polizia locale del Monte Orfano. Il 24enne, come da prassi, è stato sottoposto all’alcoltest che ha dato responso positivo: nel sangue aveva un tasso di 2,3 grammi per litro, oltre 4 volte il limite di legge (0,5). Per il ragazzo, di casa a Rovato, è quindi scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Non solo: la patente gli è stata ritirata e l'auto confiscata.