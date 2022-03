Spaventoso schianto tra due auto in rotonda: ragazza in ospedale

Poco dopo mezzanotte e trenta di giovedì notte, due auto si sono scontrate mentre affrontavano una rotatoria di via Castrezzato, a Coccaglio. All'origine dello schianto, in cui è rimasta ferita una ragazza di 24 anni, ci sarebbe una mancata precedenza.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Darfo Boario Terme, che si è occupata dei rilievi, una Mazda si sarebbe immessa nella rotonda senza accorgersi della presenza della Lancia Ypsilon, guidata dalla 24enne. Inevitabile l'impatto, piuttosto violento, tra le due auto. Come detto, ad avere la peggio è stata la ragazza che era al volante dell'utilitaria. Per lei - inizialmente - si è temuto il peggio: la centrale operativa del 112 ha infatti inviato sul posto due ambulanze in codice rosso.

L'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei volontari di Rovato soccorso, che hanno prestato le prime cure alla giovane, di casa a Coccaglio. La ragazza avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi: è stata trasferita - a bordo di un'autolettiga - all'ospedale di Chiari e poi ricoverata in codice giallo. Illeso l'uomo che guidava la Mazda, un 57enne di Chiari.