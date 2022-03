Travolta da un camion mentre va in bicicletta: è grave in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì a Coccaglio. Una donna di 75 anni è stata investita da un tir mentre, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo via Guglielmo Marconi. L'anziana sarebbe stata sbalzata della sella, per poi cadere rovinosamente sull’asfalto.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 14: sul posto, per i soccorsi, sono state inviate un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. La donna avrebbe riportato numerosi traumi e, dopo le prime cure, è stata trasferita in ospedale a bordo dell’eliambulanza.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale del Montorfano.