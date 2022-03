Travolta da un camion, schiacciata sotto le ruote: è gravissima al Civile

Sono molto critiche le condizioni della donna di 75 anni investita da un camion, nel pomeriggio di giovedì, a Coccaglio. Avrebbe riportato gravi traumi gli arti inferiori, rimasti incastrati sotto le ruote del mezzo pesante, ed è ricoverata - in prognosi riservata - al Civile di Brescia.

Il terrificante incidente verso le 14, lungo via Marconi, all’altezza della rotonda della provinciale 573. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del Monte Orfano che si è occupata dei rilievi, la 75enne stava per attraversare la strada in sella alla sua bici, quanto è stata travolta de un camion che viaggiava verso il centro del paese.

Camionista indagato per lesioni gravissime

La donna sarebbe caduta sull’asfalto e poi sarebbe stata schiacciata dalle ruote del mezzo pesante. Sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato i vigili del fuoco di Chiari, che hanno provveduto a liberare l’anziana, e due ambulanze, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, la 75enne - di casa a Coccaglio - è stata trasportata al Civile in elicottero. Le sue condizioni, come detto, sarebbero molto gravi.

Il conducente del camion, un 35enne di casa nella Bergamasca, è stato sottoposto agli esami per accertare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue. I test hanno dato esito negativo, ma è stato comunque indagato per lesioni gravissime. Sia la bici dell’anziana, che il mezzo pesante sono stati sequestrati dagli agenti della locale, coordinati dal comandante Luca Leone.