Esce dallo stop e travolge un'altra auto, poi la fuga: fermata una donna

Non presta soccorso e scappa via, ma è stata rintracciata e denunciata: è accaduto in via Matteotti a Coccaglio, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 agosto.

Stando alla ricostruzione dei fatti, la 30enne (alla guida di un'Alfa Romeo) non avrebbe rispettato uno stop e avrebbe urtato una Bmw con a bordo un ragazzo di 25 anni. A causa del violento impatto, il 25enne è finito fuori strada procurandosi diverse lesioni. La donna, incurante della gravità della situazione, sarebbe fuggita senza fermarsi.

A condurre le indagini sono stati gli agenti della Polizia locale di Montorfano guidati dal comandante Luca Leone, che – con la proficua collaborazione delle polizie locali del territorio – hanno individuato il modello dell’auto e la targa, grazie alle telecamere di videosorveglianza.



La donna è stata fermata a Bergamo e denunciata per fuga e omissione di soccorso, nonché per lesioni personali stradali. È stata anche sanzionata per la violazione alle norme del codice della strada.