Fuori strada con il trattore, muore schiacciato tra la cabina e il guard-rail

Ancora sangue sulle strade lombarde: l’incidente è avvenuto giovedì 26 agosto lungo la ex Statale 11 a Isso, in provincia di Bergamo. La vittima è un agricoltore bresciano, Claudio Facchetti, 61 anni di Castrezzato.

L’agricoltore era alla guida di un trattore tedesco Deuts Fahr e si stava dirigendo verso Trescore Balneario, in direzione Bergamo, quando è uscito di strada, e si è schiantato contro il guard-rail, ribaltandosi. Facchetti è morto sul colpo, rimanendo schiacciato tra la cabina e il guarda-rail.

La dinamica dell'incidente

Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che il trattore stesse trainando un mezzo agricolo, quando un camion in fase di sorpasso ha finito per urtare il mezzo, ribaltandolo. Alla guida del camion un uomo di 62 anni che lavora alle dipendenze di una ditta di autotrasporti di Albino. Fin da subito la situazione è apparsa drammatica: sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, due ambulanze ed i Vigili del Fuoco, ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono a cura della polizia stradale di Treviglio.

Tutto il paese di Castrezzato è sconvolto per la terribile notizia: tempo poche ore e verrà fissata la data e il luogo del funerale.