Il dramma di Claudio, morto in un terribile frontale sulla tangenziale

Morto sul colpo mentre, al volante della sua Renault Twingo, percorreva la Sp 236 nel tratto di tangenziale che collega Novagli di Montichiari a Gozzolina di Castiglione. Questo il tragico destino di Claudio Benvenuti, 61enne di casa a Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 3 giugno, all’altezza dell’azienda Sterilgarda: stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Castiglione, l'utilitaria della vittima si è scontrata frontalmente con una Ford Focus guidata da un 45enne. All'origine dello schianto ci sarebbe un sorpasso azzardato di una delle due auto.

Un impatto violentissimo e purtroppo fatale per Benvenuti: sono stati, purtroppo, inutili i disperati tentativi dei sanitari di far ripartire il cuore del 61enne. L’altro automobilista coinvolto nello schianto è stato portato, a bordo dell’elicottero del 118, all’ospedale di Castiglione delle Stiviere. Per lui seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Pesantissime le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate tra Montichiari e Castiglione, soprattutto in direzione di Mantova.