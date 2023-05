Morta a 23 anni mentre va al lavoro: tutto il paese si ferma per Claudia

Stava andando al lavoro, mercoledì mattina, quando qualcosa è andato storto: ha perso il controllo della sua auto, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente, è finita nell'altra corsia ed è stata travolta e uccisa da un camion. Le immagini di quel che resta della sua auto, una Lancia Ypsilon, lasciano senza parole: così come è senza parole l'intera comunità di Ostiano, il paese dove abitava, che si stringe al lutto della famiglia, dei genitori e della sorella.

L'incidente

La vittima, Claudia Feroldi, aveva soltanto 23 anni: come tutte le mattine era uscita di casa per andare al lavoro, era dipendente di una ditta di Calvisano. La tragedia si è consumata intorno alle 7 a Isorella, lungo Via Gambara, all'altezza della rotatoria per Remedello. Il violentissimo impatto, purtroppo, non le ha lasciato scampa: intrappolata in un groviglio di lamiere, è stata liberata dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche l'automedica, l'elisoccorso decollato da Milano, un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale: come da prassi, la Procura ha aperto un'inchiesta. Illeso il camionista alla guida del mezzo pesante che trasportava un carico di mattoni.

Il funerale

La salma, al termine degli accertamenti medico-legali, è stata riconsegnata alla famiglia che ha così potuto organizzare il funerale. L'ultimo saluto è in programma venerdì pomeriggio (ore 15.30) a Ostiano, partendo dall'abitazione dei genitori di Vicolo Manfredi, dove è stata allestita la camera ardente: la famiglia non chiede fiori ma donazioni alla Fondazione Airc. La piangono i genitori Laura e Ottavio, la sorella Alessandra con Alessandro, le nonne Maristella ed Ezia, il nonno Gianni, gli zii e i cugini. Giovedì sera è prevista una veglia di preghiera.

Tutto il paese si ferma

Tutto il paese si ferma. "La terribile notizia che ha colpito la nostra comunità ci lascia senza parole - fa sapere l'amministrazione comunale -. Siamo vicini alla famiglia Feroldi in questo momento estremamente difficile e siamo certi che tutta la comunità ostianese vorrà unirsi in un abbraccio che non è solo ideale. Per rispetto verso i familiari, tutti gli eventi previsti per questo fine settimana sono stati annullati".

Così l'Ostiano Volley in una nota: "Claudia Feroldi era una giovane compaesana che per anni ha militato tra le fila biancoblu, così come la mamma Laura e la sorella Alessandra. Il presidente Patrizio Ginelli, la società, lo staff tecnico e le giocatrici si stringono con grande commozione intorno alla famiglia e porgono le più sentite condoglianze".