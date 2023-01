La moto sbanda e finisce sotto l'auto della scuola guida: grave ragazza

E' stata ricoverata in codice rosso al Civile la giovane rimasta coinvolta nell'incidente stradale di martedì pomeriggio a Cividate Camuno, sulla strada che scende da Berzo Inferiore. Era la passeggera della moto, guidata da un ragazzo, che avrebbe improvvisamente sbandato finendo sull'asfalto dove si sarebbe poi trascinata per diversi metri.

L'incidente

Tutto questo intorno alle 18: la moto, ormai fuori controllo, sarebbe poi finita per schiantarsi con una Volkswagen Golf di una scuola guida (a bordo l'istruttore e una giovane allieva). Ad avere la peggio, come detto, la ragazza sulla moto: è stata trasferita in ospedale a Esine da un'ambulanza della Sma di Pisogne e poi trasportata in elicottero a Brescia, al Civile. Le sue condizioni sono gravi.

Solo lievi ferite, invece, per il conducente della moto, comunque ricoverato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche l'automedica, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri a cui sono stati affidati i rilievi. Sotto shock ma illese le due persone a bordo della Golf.