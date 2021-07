Camion sbaglia manovra e abbatte il portico di una chiesa del Quattrocento

Un incidente che ha del clamoroso a Cividate al Piano, provincia di Bergamo appena oltre i confini bresciani (tra Pontoglio e Urago): l'autista di un mezzo pesante a quanto pare ha sbagliato manovra, imboccando una strada vietata ai camion, e nel farlo ha abbattuto il porticato della chiesetta di Santa Margherita (in Via Solferino) costruita oltre mezzo millennio fa, nel XV secolo. E' successo lunedì mattina.

Illeso il camionista, che avrebbe sbagliato strada seguendo le indicazioni del navigatore: è arrivato così in Via Peschiera, e si è diretto in Via Solferino dove infine si è consumato il fattaccio. Ingenti i danni allo storico edificio: al di là del porticato si segnalano profonde “ferite” alle mura e perfino a un affresco plurisecolare.