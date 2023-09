Pauroso schianto in galleria: auto si ribalta, tre feriti in ospedale

Spaventoso incidente nella tarda serata di giovedì 31 agosto, lungo la Statale 42 che attraversa la Valcamonica. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 22, all’interno della galleria Santo Stefano, tra Breno e Cividate Camuno.



Stando alle prime informazioni trapelate, un’utilitaria (una Fiat 500) si è capovolta più volte su se stessa. Il conducente della vettura, per cause al vaglio della polizia stradale, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata su se stessa. Fortunatamente, in quel momento non transitavano altri mezzi.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte, a sirene spiegate, tre ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Breno. Le tre persone presenti nell'abitacolo - due ragazzi di 25 e 26 anni e un uomo di 43 - sono state trasportate all’ospedale di Esine. Per loro un grande spavento, ma traumi non di grave entità: sono stati ricoverati in codice giallo e verde.

Per consentire i soccorsi, la rimozione dell’auto e la pulizia del manto stradale, la galleria è stata chiusa al traffico per circa un’ora.