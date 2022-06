Schianto frontale tra auto, paura nella notte: due ragazzi in ospedale

Tanto, tantissimo spavento ma - per fortuna - pare nulla di grave per i tre ragazzi rimasti coinvolti, nella tarda serata di martedì, nell'incidente avvenuto lungo la Statale 42 a Cividate Camuno.



Stando alle prime informazioni trapelate, due auto si sarebbero scontrate frontalmente poco prima dello svincolo di Esine. L'allarme è scattato verso le 22.40, in codice rosso: all'inizio si è infatti temuto il peggio per le tre persone rimaste coinvolte.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme. Non si sarebbe reso necessario estrarre i feriti - una 27enne e due ragazzi di 27 e 32 anni - dalle lamiere delle macchine, andate quasi distrutte nello schianto. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari, due di loro sono stati trasportati al vicino ospedale Esine per gli accertamenti del caso: il ricovero è avvenuto in un rassicurante codice verde.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Breno, intervenuti per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità.