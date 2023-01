Schianto tra auto sulla Statale: coinvolti 7 ragazzi, code e rallentamenti

È stato un inizio anno da dimenticare per i 7 ragazzi che, verso le 17.45 del 1° gennaio, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lunga la Statale 42 a Cividate Camuno.

Per cause ancora in fase d'accertamento, due auto si sono scontrare all'altezza del cavalcavia di via IV Novembre. Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze, due della Croce Rossa di Palazzolo e una di Camunia Soccorso da Darfo Boario Terme.

A restare coinvolti nel sinistro due ragazzi di 28 anni, un 24enne, una 24enne, un 25enne, un 26enne e una 28enne. Nessun di loro, per fortuna, ha riportato gravi lesioni: in tre sono stati portati all'ospedale di Esine per semplici accertamenti.

Rilievi e testimonianze sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale. Code e rallentamenti si sono registrati in entrambi i sensi di marcia.