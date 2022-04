Malore mentre guida, si schianta e muore sul colpo: chi era la vittima

È il 67enne Sandro Felappi la vittima dell'incidente mortale avvenuto intorno alle 9.40 di domenica 24 aprile, lungo via Fosca a Riva di Solto, sulla sponda bergamasco del lago d'Iseo.

Felappi non era sposato e non aveva figli, abitava a Cividate Camuno col fratello maggiore. Stando a quanto ricostruito finora, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Punto senza l'intervento di altri automobilisti, probabilmente a causa di un improvviso malore (sull'asflato nessun segno di frenata).

Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento degli operatori del 118, che hanno potuto solamente constatare il decesso. Per i rilievi sono stati chiamati i carabinieri di Clusone.