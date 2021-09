Incidente durante la rievocazione storica: sbalzata dall'auto, è grave

Una donna è stata trasportata in Poliambulanza in elicottero

A bordo di un gioiello vecchio di 110 anni, stava riprendendo con lo smartphone il percorso quando all'improvviso è stata sbalzata dal sedile passeggero ed è volata fuori dall'abitacolo. Il grave incidente si è verificato attorno alle undici di questa mattina, nell'ambito della rievocazione storica della prima edizione del Circuito di Montichiari del 1921, presso il centro Fiera del Garda.

Le prove di abilità mattutine erano finite, l'auto sulla quale viaggiava come passeggera non fa parte delle vetture in gara, stava semplicemente ripercorrendo il tracciato ufficiale. A un certo punto, affrontando una curva, la donna è stata improvvisamente sbalzata dall'auto. Nell'impatto con il suolo, ha picchiato violentemente la nuca contro l'asfalto. Per il grave trauma cranico riportato, la donna è stata trasportata in elicottero in Poliambulanza a Brescia.

Alla guida della vettura - una Ford IT del 1910 - c'era un giovane pilota di Bolzano. La donna rimasta ferita ha 42 anni e fa parte dell'organizzazione della manifestazione, Hrc. La gara, nel rispetto della donna ferita e dei suoi familiari, è stata sospesa.