Cinghiale attraversa la statale e viene travolto e ucciso da un’auto

L’incidente poteva aver conseguenze ben peggiori: ma al di là del cinghiale, morto stecchito, l’auto ha riportato danni significativi solo alla carrozzeria (ci vorranno comunque migliaia di euro per rimetterla in sesto). È successo sabato sera a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona, sulla Strada statale 343 a pochi chilometri dai confini della provincia di Brescia.

Un cinghiale sulla Statale

Lo scrive La Provincia di Cremona. Un giovane alla guida di una Opel Corsa, partito da Casalmaggiore e diretto verso nord, verso la Bassa Bresciana, intorno alle 21 si è trovato di fronte un cinghiale che stava attraversando la strada, a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio. L’ha centrato in pieno, non ha potuto fare nulla per evitarlo.

L’animale, del peso di circa 80 chili, è stato sbalzato nel fossato e morto sul colpo. L’auto, come detto, ha riportato solo danni alla carrozzeria (ma comunque importanti). Grande spavento anche per il conducente, fortunatamente illeso, che nonostante l’impatto è riuscito a evitare di perdere il controllo del mezzo. Sono poi intervenuti i carabinieri per i rilievi e i veterinari di Ats per il recupero della carcassa.