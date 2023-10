Inseguendo un cinghiale, i cani finiscono sulla strada e provocano un incidente

Seguendo le tracce di un cinghiale, i cani sono finiti lungo la strada provinciale, provocando un tamponamento e il conseguente viaggio in ospedale per un centauro. È accaduto nella mattinata, attorno alle 09:30, lungo la Sp237 del Caffaro, fra i territori di Vestone e Barghe in Valsabbia. La vicenda è raccontata dal Giornale di Brescia.

Una squadra di cinghialai di Preseglie era impegnata in una battuta di caccia. I cani precedevano il gruppo e, seguendo le tracce di un cinghiale, sono finiti lungo la strada, creando non poco scompiglio. Quando un camion e una Ford Focus erano fermi sulla carreggiata, il motociclista che li seguiva non si è accorto della coda ed ha tamponato l'auto.

Il ferito è un giovane di Vestone che viaggiava in sella a una Kawasaki. Soccorso dai volontari dell’ambulanza di Vestone, il centauro è stato ricoverato nell'ospedale di Gavardo. rilevi sono stati effettuati dalla Stradale di Salò.