Spaventoso incidente, auto si ribalta in un campo: ragazzo estratto dalle lamiere

Spaventoso incidente stradale verso le 20 di domenica 13 marzo, in via Donizetti a Chignolo d’Isola (Bg). Per cause ancora da accertare, un 19enne ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi in un campo a lato della carreggiata.

Terribile la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, con il veicolo ruote all'aria e il giovane intrappolato nell'abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi affidato il ragazzo ai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa.

Dopo le prime cure sul posto, il 19enne è stato portato in ospedale a sirene spiegate. Ha riportato traumi e lesioni serie, ma non è in pericolo di vita.