Auto travolge sette ciclisti sul Garda: è la squadra di Peter Sagan

Un brutto incidente stradale si è verificato a Castelnuovo del Garda nel pomeriggio di sabato, causando il ricovero ospedaliero di tre ciclisti professionisti.

Stando a quanto appreso finora, la squadra di ciclismo Bora-Hansgrohe (quella del tre volte campione del mondo Peter Sagan) si stava allenando in località Ronchi intorno alle 16, quando un'auto avrebbe travolto 7 componenti, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

In soccorso dei feriti è arrivato il personale del 118 in ambulanza, che ha subito prestato le prime cure, prima di trasportarne due all'ospedale di Peschiera del Garda e uno al Borgo Trento di Verona: si tratta dei tedeschi Rudiger Selig e Andreas Schillinger e dell'olandese Wilco Kelderman, che arrivò terzo al Giro d'Italia 2020. Sembra che Peter Sagan non fosse presente.