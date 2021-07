Travolto da un'auto mentre va a lavoro, cade e batte la testa: grave un ciclista

Viaggiavano nella stessa direzione, l'automobilista ha investito da dietro il ciclista che a bordo del suo mezzo stava andando a lavoro. Questi i contorni dell'incidente, raccontato del Giornale di Brescia, verificatosi all'alba di oggi, attorno alle 6:30 a Sarezzo.

Lo scontro è avvenuto in via Forini, al momento pare non ci siano stati testimoni oculari. Sulla bicicletta viaggiava un 41enne di Villa Carcina che stava andando a lavoro, sull'auto un 29enne di Gardone Val Trompia. Sbalzato dalla due ruote, il ciclista è caduto al suolo battendo rovinosamente la testa sull'asfalto. Soccorso, è stato intubato sul posto per poi essere trasportato in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.

Dei rilievi se ne è occupata la Polizia locale di Sarezzo, che dovrà cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.