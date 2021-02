Viene investito da un carro funebre, ciclista portato in elicottero al Civile

Momenti di apprensione lunedì pomeriggio a Capriolo, sulla strada provinciale 469 nel tratto che collega il paese con Palazzolo, per le sorti di un ciclista di 56 anni finito rovinosamente a terra dopo l'urto con un carro funebre.

Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo le 17, il mezzo delle onoranze funebri che viaggiava nella stesso senso di marcia dell'uomo, lo avrebbe colpito all'improvviso con lo specchietto del lato passeggero.

L'uomo sbalzato dalla bicicletta è atterrato in un campo a lato della carreggiata, dove è stato subito soccorso. Sul posto, oltre ad un'ambulanza, è intervenuto anche l'elisoccorso che, in seguito, ha trasportato il ferito all'ospedale Civile di Brescia. Seppur abbia riportato numerosi traumi, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi e la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri di Adro.