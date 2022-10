Semaforo verde per le auto, ma lei attraversa: investita in bicicletta

Due incidenti nell'arco di mezzora e due donne portate in ospedale: mattina movimentata, quella di oggi, per gli agenti della Locale di Brescia e gli uomini del soccorso medico. Dopo la 60enne investita in viale Duce d'Aosta verso le 9, un secondo allarme al 112 è scattato 30 minuti più tardi in via XX Settembre, dove una 59enne era stata travolta in bicicletta da una berlina Mercedes.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che la ciclista abbia accostato per controllare il gps a pochi metri dall'incrocio tra piazza della Repubblica e via XX settembre. Probabilmente distratta dall'operazione, avrebbe attraversato quando era da poco scattato il verde per i veicoli fermi allo stop: l'automobilista se l'è trovata davanti e non ha potuto far nulla per evitare l'impatto.

Tanto lo spavento: la 59enne è infatti finita contro paraurti e cofano, venendo poi sbalzata sull'asfalto. Fortunatamente, l'impatto è avvenuto a velocità ridotta e non ha riportato gravi lesioni. È stata comunque portata in ambulanza al Civile per ricevere tutte le cure del caso.