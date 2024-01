Travolge e uccide un ragazzo, era ubriaco: ora le scuse ai genitori

Al via il processo per l'omicidio stradale di Christian Poletto, per tutti semplicemente Kico, morto a soli 20 anni in un tragico incidente sul lavoro (era in itinere) mentre era alla guida di un furgone della Tanghetti Salotti, l'azienda per cui lavorava. L'unico imputato è il camionista italiano di 43 anni alla guida del mezzo che avrebbe provocato lo schianto mortale, coinvolgendo anche un'altra vettura (solo lievi ferite per il conducente): i successivi accertamenti hanno permesso di verificare come il camionista fosse ubriaco alla guida, con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito dalla legge (1,59 g/l quanto venne rilevato dalla Polizia Stradale).

Tutto successe il pomeriggio del 15 maggio scorso a Ospitaletto, lungo la Strada provinciale 11. Il camion avrebbe invaso la corsia opposta di marcia travolgendo il furgone guidato da Poletto. Il giovane venne soccorso e rianimato, purtroppo senza successo. Anche il camionista 43enne rimase ferito, ma senza gravi conseguenze: a seguito dell'impatto il camion prese pure fuoco. Per quanto accaduto l'imputato venne subito arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

La richiesta di "giustizia riparativa"

Superata l'udienza preliminare, il processo è stato aggiornato al prossimo 7 marzo: si procederà con il rito abbreviato. Il camionista, tramite i suoi legali, avrebbe chiesto di poter accedere al programma della cosiddetta “giustizia riparativa”: “Attraverso i programmi di giustizia riparativa – fa sapere il Ministero della Giustizia – non si ripara dunque il danno (in questo caso irreparabile, ndr), ma si progettano azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, che possano ridare significato, dove possibile, ai legami fiduciari fra le persone”. La proposta, che potrebbe comunque venire accolta nonostante il probabile diniego dei genitori del ragazzo, ma che è bene ricordare non si convertirà in alcuno sconto di pena, prevede interventi di “partecipazione attiva”, “riconoscimento della vittima”, “autoresponsabilizzazione del reo”, “coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione”, mediazioni, scuse formali, un risarcimento danni.