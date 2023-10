Si schianta in moto contro la rotatoria, morto ragazzo di 23 anni

Christian Chessa è morto in ospedale: non è sopravvissuto alle ferite riportate solo poche ore prima nell’incidente in cui era rimasto coinvolto, a Treviglio. Aveva solo 23 anni: era in sella alla sua moto Kawasaki Ninja, stava andando al lavoro (era operaio per la Same, azienda specializzata nella produzione di trattori e macchine agricole). Poco prima delle 6, per cause ancora in corso di accertamento, è finito con la sua moto contro il jersey in cemento che delimita l’aiuola della nuova rotatoria in costruzione, sulla Strada provinciale 11 proprio di fronte all’ospedale.

Ricoverato d’urgenza, morto in ospedale

Un impatto tremendo, che l’ha sbalzato sull’asfalto fino a farlo cadere rovinosamente a terra. Diversi gli automobilisti e i passanti che hanno assistito inermi alla scena: subito allertato il 112, in pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Christian Chessa è stato rianimato dai sanitari dell’automedica e poi trasferito d’urgenza in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo, da un’ambulanza della Croce Rossa. Ricoverato in codice rosso e in condizioni disperate, qui è spirato solo poche ore più tardi.

I rilievi sono stati affidati alla Polstrada con il supporto dei colleghi del Commissariato di polizia. Il tragico incidente rimette in luce la pericolosità di quel tratto stradale. Christian Chessa abitava a Mozzanica: dopo lo schianto è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma non c’è stato niente da fare. In paese il cordoglio è unanime: tutta Mozzanica si stringe simbolicamente ai familiari.