Auto si schianta, a bordo bimba di 2 anni e i genitori: la mamma è in gravi condizioni

L'improvvisa sbandata, poi l'auto che esce di strada finendo la sua corsa in una scarpata: spaventoso incidente sabato pomeriggio, verso le 15.30, in via Kennedy a Chiuduno (Bg).

A bordo del veicolo, una Kia Sportage, una famiglia composta da una mamma di 42 anni, dal marito 40enne e dalla figlioletta di soli 2 anni.



Ad avere la peggio è stata la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo e soccorsa dai vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio: una volta estratta, è stata caricata sull’elisoccorso del 118 per il volo in codice rosso verso l'ospedale Papa Giovanni. Le condizioni del marito e della bambina (seduta sul seggiolino) sono meno preoccupanti: la piccola, rimasta ferita, è stata comunque portata in ospedale per i dovuti controlli.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Ancora da accertare come mai il 40enne abbia perso il controllo dell'auto.