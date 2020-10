Tragico schianto, muore in autostrada: il figlio lo scopre mentre è fermo in coda

Luigina "Gina" Belotti è morta all'età di 67 anni, dopo essere stata coinvolta in un terribile incidente sull'autostrada A4. A Paderno la conoscevano in tanti: da oltre 30 anni - infatti - gestiva il noto locale notturno "Geena's club" di via Piave. Era però di casa nella Bergamasca, a Chiuduno.

La tragedia

Venerdì notte, verso 22, la 67enne aveva da poco imboccato l'A4 a Grumello, quando - 800 metri circa prima dell'uscita di Ponte Oglio - la sua Smart si sarebbe scontrata con una Renault Megane (al volante c'era un 51enne di Rovato, ora denunciato per omicidio stradale). A seguito dell'impatto, l'auto della donna è andata fuori controllo e, dopo una carambola impazzita e una serie di testacoda, si è fermata lungo la corsia di sorpasso.

All'arrivo del soccorso medico per lei non c'era già più nulla da fare. Anche l'automobilista bresciano si è subito fermato per prestare aiuto: è stato trovato in stato di shock dai sanitari.

Un dramma reso ancora più grande dal fatto che, fermo in coda a causa dell'incidente, c'era Manuel, il figlio della donna (i due gestivano insieme il locale di Paderno). Non riuscendo a contattare la madre al telefono, ha chiamato il 112 che gli ha confermato il coinvolgimento di Luigina nel sinistro. È quindi sopraggiunto sul posto utilizzando la corsia d'emergenza, dov'è poi avvenuta la terribile scoperta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.