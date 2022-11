Furgone sbanda in rotonda e si schianta nel campo: paura per un ragazzo

La sbandata improvvisa, poi il ‘volo’ nel campo che scorre accanto alla strada Provinciale 62 che porta a Roccafranca. È la spaventosa dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, a Chiari. Per fortuna, il conducente del mezzo, un ragazzo di 22 anni, sarebbe uscito praticamente illeso dallo schianto.

Ma inizialmente per lui si è temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è infatti scattata, verso le 13.20 in codice rosso, e sul posto sono sopraggiunti in pochi minuti i vigili del fuoco volontari di Chiari e un’ambulanza di Rovato soccorso.

Allarme rientrato, per fortuna, dopo l’arrivo dei volontari del 118: il ragazzo al volante del mezzo non avrebbe riportato traumi e contusioni, tanto che non si è nemmeno reso necessario il trasporto in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Chiari. Stando a una prima ricostruzione, il 22enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del furgone, per cause da accertare, mentre percorreva una rotonda.