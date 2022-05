Travolto e investito nella notte, muore a 37 anni: sotto shock l'automobilista

Travolto e ucciso nel buio della sera mentre attraversa la strada. E' la tragedia costata la vita a un uomo di 37 anni di cui ancora non sono state rese note le generalità: non è stato facile identificarlo, in quanto con sé non aveva i documenti. Tutto è successo poco prima delle 23.30 a Chiari, sulla Strada provinciale 11.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, il 37enne stava camminando sulla strada (in quel tratto buia o comunque poco illuminata) e sarebbe stato investito da una Citroen forse nel momento in cui stava attraversando. Ma la dinamica è ancora da confermare.

Alla guida del mezzo un 55enne, residente nel Milanese e rimasto illeso: è stato proprio a lui a dare l'allarme, sotto shock per l'accaduto. In pochi minuti la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'era più niente da fare.