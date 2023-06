Pauroso schianto sulla Provinciale: le auto volano nel campo, due donne in ospedale

Pauroso incidente frontale lunedì pomeriggio sulla Strada provinciale 72, in territorio di Chiari e ai confini con Roccafranca. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale – gli agenti sono intervenuti per i rilievi – una Lancia Ypsilon e una Renault Clio si sono scontrate mentre viaggiavano in senso opposto di marcia. L’impatto, violentissimo, ha generato una folle carambola facendo finire entrambe le vetture fuori strada, in mezzo ai campi.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 14: sul posto anche i Vigili del Fuoco, l’automedica, ambulanze della Croce Bianca e di Rovato Soccorso. Tre le persone coinvolte nell’incidente, due di loro in ospedale: una ragazza di 22 e una donna di 48 anni, ricoverate a Chiari e in Poliambulanza in codice verde e giallo. Vista la dinamica, una tragedia sfiorata.