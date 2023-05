Terribile schianto tir-furgone: due feriti intrappolati tra le lamiere

Uno spaventoso incidente si è verificato poco dopo le 16.30 di ieri, giovedì 25 maggio, lungo l'autostrada A35, in territorio di Chiari. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra un tir e un furgone. Lo schianto tra lo svincolo di Chiari Ovest a la successiva barriera, in direzione di Brescia.

Due uomini sono rimasti intrappolati tra le lamiere: sono stati estratti dai vigili del fuoco di Chiari, e poi affidati ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e un'automedica. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, che si è alzato in volo dal Civile di Brescia.

Fortunatamente i due uomini - di 49 e 52 anni - non hanno riportato gravi conseguenze e non si è reso necessario il trasporto in eliambulanza. Dopo le prime cure, prestate sul posto da volontari della croce bianca di Brescia e di Rovato Soccorso, sono entrambi stati trasferiti all'ospedale di Chiari per gli accertamenti del caso.