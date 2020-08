Bimba investita da un'auto davanti al parco: in eliambulanza al Civile

Erano da poco passate le 20 di domenica sera, quando una bambina di 5 anni è stata investita da una vecchia Citroën Xsara in via Avis a Chiari, davanti all'ingresso del parco delle Rogge. Tanta la paura, vista anche la giovane età: sono subito intervenute un'auto medica e un'ambulanza di Rovato Soccorso, poi è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza decollata da Brescia.

La piccola ha riportato lesioni di media entità, ma non è in pericolo di vita: è stata comunque portata in volo all'ospedale Civile per il ricovero in codice giallo. Ancora non si conosce la dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso gli accertamenti della Stradale.

Causa anche la presenza di una gelateria, la zona in estate è molto affollata e - con i bambini ancora così piccoli - a volte basta la distrazione di un attimo, da parte dei genitori o dell'automobilista. Dopo l'incidente, in attesa dell'elicottero, sul posto si è formata una piccola folla di curiosi.