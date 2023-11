Brutto incidente tra due auto: ragazzo estratto dalle lamiere

Spaventoso incidentepoco dopo le 5 del mattino di oggi (martedì 28 novembre) lungo l’autostrada A35. Nello schianto, che si è verificato alla barriera di Chiari Est in direzione di Brescia, sarebbero rimaste coinvolte due auto, con a bordo due ragazzi di 22 e 31 anni. Uno dei due sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere della macchina: è stato estratto dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e due automediche.

Il giovane uomo avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in condizioni critiche. I due feriti sono stati trasportati al Civile e alla clinica Poliambulanza di Brescia e poi ricoverati in codice giallo. La dinamica è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta sul posto per i rilievi di rito.