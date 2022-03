Auto sbanda, esce di strada e si ribalta: tanta paura per una ragazza

La sbandata improvvisa, poi l'uscita di strada e l'auto che si ribalta. Tanta la paura per la 26enne al volante che, nel tardo pomeriggio di martedì, è finita ruote all'aria nel campo che costeggia via Milano a Chiari.

Poco prima delle 18, la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: sul posto sono state inviate due ambulanze. La 26enne sarebbe riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo, ma avrebbe riportato seri traumi e - dopo le prime cure prestate dai volontari del 118 - è stata trasferita all'ospedale di Chiari, a bordo di un'autolettiga, per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Chiari, intervenuti per i rilievi. Una cosa è certa: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto: la 26enne avrebbe fatto tutto da sola.