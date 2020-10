Auto esce di strada e si accartoccia contro un albero: 4 feriti, due gravissimi

La chiamata ai soccorsi è partita attorno alle 2 di notte. Un'auto con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 20 anni è uscita di strada a Chiari, in via Lunghe, una stretta stradina che porta in campagna, terminando la sua corsa contro il tronco di un albero. Sul posto si sono recate nel giro di pochi minuti diverse ambulanze ed i vigili del fuoco, ed è atterrato l'elicottero partito da Brescia.

Per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dell'auto è servito l'intervento dei vigili del fuoco. L'eliambulanza si è occupata del trasporto al Civile del ferito più grave, portato al Civile. Un altro giovane è stato soccorso in codice rosso e portato il Poliambulanza, mentre due ragazzi sono stati medicati in codice giallo presso l'ospedale di Chiari. Al momento la dinamica dei fatti non è stata ancora ricostruita.