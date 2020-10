Auto fuori strada nella notte: non ce l'ha fatta uno dei giovani coinvolti

La speranza è durata poco più di 12 ore. Nel pomeriggio il cuore di uno dei giovani coinvolti nell'incidente verificatosi nella notte a Chiari, in via Lunghe, ha cessato di battere. Le sue condizioni sono apparse fin da subito come molto gravi, tant'è che è stato trasportato in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, in codice rosso.

Purtroppo le cure disperate dei medici non sono servite a nulla. Le generalità della vittima non sono ancora state diffuse. La speranza ora è che gli altri tre amici he viaggiavano con lui, tutti di età compresa tra i 19 e i 20 anni, possano salvarsi. Al momento, per tutti e tre la prognosi è riservata.